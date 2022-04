Rettungswagen FOTO: Jens Büttner Rhein-Sieg-Kreis Auto überfährt Motorradfahrer: Schwer verletzt Von dpa | 03.04.2022, 19:08 Uhr | Update vor 2 Std.

Eine 37 Jahre alte Autofahrerin hat am Sonntag einen 79-jährigen Motorradfahrer beim Linksabbiegen übersehen und überfahren. Der Mann geriet bei dem Unfall in Alfter (Rhein-Sieg-Kreis) unter das Auto der 37-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Autofahrerin ergab sich laut Polizei der Verdacht, dass sie berauschende Substanzen konsumiert habe. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde der Führerschein sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch ein Verkehrskommissariat übernommen.