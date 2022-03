Blaulicht FOTO: David Inderlied Vorpommern-Rügen Auto steht demoliert in Kreisel: Drei Betrunkene verdächtigt Von dpa | 17.03.2022, 11:02 Uhr | Update vor 49 Min.

Ein demoliertes, herrenloses Auto in einem großen Kreisverkehr und drei betrunkene Männer beschäftigen derzeit die Polizei auf der Insel Rügen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, haben Passanten den Wagen am Mittwochabend im Zentrum von Putbus (Vorpommern-Rügen) bemerkt und drei Flüchtige gemeldet. Der Fahrer war in einem Kreisverkehr auf der Landesstraße 301 - dem sogenannten Circus in Putbus - geradeaus gegen einen Betonpoller gefahren und mit zwei Insassen verschwunden.