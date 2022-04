Müritz FOTO: Bernd Wüstneck Tourismus Auto stehen lassen: Mobilitätsticket „Müritz-rundum“ startet Von dpa | 01.04.2022, 13:26 Uhr | Update vor 11 Min.

Urlauber können an der Müritz wieder Autos stehen lassen und kostenlos mit Bussen unterwegs sein. Der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte hat das über Kurkarten finanzierte Nahverkehrskonzept „Müritz rundum 2022“ am Freitag gestartet. Mit der Kurkarte können Urlauber am größten Binnensee Deutschlands Rad fahren oder Wandern und dabei beliebig oft Busse nutzen, wann und wo sie wollen. Das Projekt gilt als Vorreiter für die Verbindung von Gästekarten und Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern.