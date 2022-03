Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Harz Auto prallt gegen Betonklotz, Fahrer leicht verletzt Von dpa | 07.03.2022, 07:08 Uhr | Update vor 1 Std.

Wegen eines Sekundenschlafs am Steuer seines Wagens ist ein Autofahrer auf der A36 zwischen Wernigerode und Braunschweig gegen einen Betonklotz geprallt und dabei leicht verletzt worden. Die Fahrbahn nahe der Anschlussstelle Stapelburg in Richtung Braunschweig ist nach dem Unfall am frühen Montagmorgen noch wegen Bergungsarbeiten gesperrt, wie die Polizei mitteilte.