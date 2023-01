Dank der Kooperation mit KS Autoglas bietet Auto Kemper seinen Kunden eine einfache Lösung bei Schäden am Autoglas. Foto: Auto Kemper GmbH & Co. KG up-down up-down Schnelle Hilfe im Schadensfall Auto Kemper aus Meppen kooperiert mit KS Autoglas 27.01.2023, 06:00 Uhr

Bei Schäden an der Autoscheibe ist schnelle Hilfe gefragt. Gerade wenn es um Risse in der Frontscheibe geht, sind Autobesitzer auf einen kompetenten Partner angewiesen, der den Schaden im Handumdrehen behebt. Dank einer Kooperation mit KS Autoglas bietet das Autohaus Kemper aus Meppen jetzt genau diesen Service für seine Kundinnen und Kunden an.