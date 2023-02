Der Mini Countryman (seit 2010) Foto: BMW Group/dpa-tmn up-down up-down Gebrauchtwagen-Check Aufgebockt, aber nicht bockig: Der Mini Countryman seit 2010 Von dpa | 14.02.2023, 04:33 Uhr

Der erste Allrad-Mini ist zwar kaum was fürs Gelände, aber bei der HU gibt es nur wenig zu beanstanden - was mit Abstrichen auch für die Pannensicherheit gilt. Man muss zudem tiefer in die Tasche greifen.