Nach einem Auffahrunfall musste am Mittwochabend bei Escheberg (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Autobahn 25 in Richtung Geesthacht gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei war ein 46-Jähriger aufgrund eines medizinischen Notfalls auf den vor ihm fahrenden Wagen einer 49-Jährigen aufgefahren. Beide Fahrzeuge seien anschließend gegen die Leitplanke geprallt und schließlich zum Stehen gekommen. Der 46-Jährige und die 49-Jährige wurden laut Polizei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt. Für die Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Geesthacht rund eineinhalb Stunden gesperrt.