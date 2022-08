ILLUSTRATION - Wie steigen die Preise zu Kopf? Je teurer Fahrradhelme sind, desto weniger Gewicht und umso mehr Komfortfunktionen bieten sie oft. Foto: Christin Klose/dpa-tmn FOTO: Christin Klose up-down up-down Radeln mit sicherem Köpfchen Auf was bei Fahrradhelmen zu achten ist Von dpa | 12.08.2022, 05:07 Uhr

Keine Helmpflicht und trotzdem sind immer mehr Fahrradfahrer mit Helm unterwegs. Was es zu beachten gilt, wenn man sich in die Riege der Helmträger einreihen will und welche Neuerungen Helme bieten.