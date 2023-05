SUV und Crossover, wohin man blickt – auch Cabrios sind ein Opfer dieses Trends. Komfortfragen, Sicherheitsbedenken und auch das Thema Kosten sind weitere Gründe, warum immer weniger Cabriolets angeboten und gekauft werden. Es gibt sie allerdings noch, die Fans dieser automobilen Nische, und insbesondere, wenn die ersten Sonnenstrahlen im Frühling dieses ganz besondere Gefühl von Wärme verströmen, öffnen sie die Dächer ihrer sportlichen Modelle und lassen sich den Wind um die Nase wehen.

Auch mit aufgesetzter Stoffmütze macht das Audi A5 Cabrio eine gute Figur. Foto: AUDI AG Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Natürlich ist das Fahren auch in einem Audi A5 Cabrio dann am schönsten, wenn das Stoffdach in dem dafür vorgesehenen Fach verstaut worden ist – das funktioniert per Knopfdruck auch während der Fahrt, was für Nicht-Cabrio-erfahrene Mitfahrer ein ganz besonderer Effekt ist. Falls die Sonnenstrahlen dann doch mal nicht ganz so warm sind, wie man es vermutet hätte, hilft die Kopfraumheizung (460 Euro): Sie verströmt per Knopfdruck warme Luft aus den Kopfstützen, damit sich ein wohliger Luftschal um den Hals legen kann. Wenn ein aufziehender Schauer droht, kann das Dach übrigens ebenfalls während der Fahrt schnell wieder geschlossen werden.

Auch wenn die Stoffmütze natürlich nicht den gleichen Geräuschkomfort wie ein festes Dach bieten kann, ist auch das Fahren mit geschlossenem Dach keinesfalls so laut, dass sich die Insassen (im besten Fall maximal zwei, da der Platz hinten für Erwachsene arg eingeschränkt ist) permanent anschreien müssten. Die Fahrwerksausrichtung tendiert in Richtung sportlich-straff, lässt beim Überfahren von Querrillen schon mal die Wirbelsäule aufstöhnen. Wird der Fahrmodus in den „Komfort“-Modus eingestellt, sind aber auch lange Strecken keine wirkliche Herausforderung für und mit dem A5 Cabrio.

Mehr Informationen: Audi A5 Cabrio 40 TDI größer als Größer als Zeichen Motor: 2.0-Diesel (150 kW/204 PS), max. Drehmoment: 400 Nm, Verbrauch: 6,0 l, CO2: 158 g/km (Werk), 0-100 km/h: 7,9 Sek., Vmax: 243 km/h, 7-Gang-S-tronic, Frontantrieb. Maße: Länge: 4,71 m, Leergewicht: 1690 kg, zul. Gesamtgewicht: 2180 kg, Kofferraumvolumen: 370 l, Anhängelast (gebremst): 1900 kg, Testverbrauch: 6,5 l. Grundpreis: 55350 Euro, gefahrene Version: 72385 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 19/24/26.

Hinsichtlich des Motors ohnehin nicht; der 204 PS starke Dieselmotor ist millionenfach in Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns verbaut worden und dient Menschen, die der Elektromobilität skeptisch gegenüberstehen, immer noch als Vorzeigeaggregat. Im offenen A5 soll der Motor sechs Liter Diesel auf 100 Kilometern verbrauchen, im Alltagstest musste ein halber Liter draufgerechnet werden. Für das entspannte Cabrio-Cruisen ist der Zwei-Liter-Selbstzünder natürlich problemlos gerüstet, auch wenn die Siebengang-S-Tronic gelegentlich etwas schwerfällig agiert. Insbesondere rund um das Geschehen an Ampeln wirken Motor und Getriebe etwas zu träge – wenn die Start-Stopp-Automatik den Motor ausschaltet, dauert es zu lange, ehe man wieder losfahrbereit ist. Auf kurvigen Landstraßen entfaltet der Fronttriebler im offenen Zustand dagegen seine volle Wirkung, dank seiner direkten Lenkung lässt sich der A5 allzu gerne durch die Kurven dirigieren.

Der günstigste offene A5 (mit 150-PS-Benziner) startet ab 49400, der 40 TDI genannte 204-PS-Diesel wird ab 55350 Euro aufwärts verkauft. Diverse Assistenz-, Komfort- und Technikhäkchen von der Aufpreisliste ließen den Endpreis auf 72385 Euro steigen.