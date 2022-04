Zecheriner Brücke FOTO: Stefan Sauer B110-Sperrung Arbeiten früher fertig: Freie Fahrt zur Insel Usedom Von dpa | 01.04.2022, 08:12 Uhr | Update vor 46 Min.

Die Insel Usedom ist von Süden wieder ohne Einschränkungen erreichbar. Wie ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr am Freitag sagte, konnte die halbseitige Sperrung der Bundesstraße 110 an der Zecheriner Brücke zu Untersuchungen schon eine Woche früher abgeschlossen werden als geplant. Ziel der Untersuchung war es, zu klären, wie auf aktuelle und zukünftige Schäden an der älteren Brückenklappe reagiert werden kann.