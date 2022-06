HANDOUT - Bei den kompakten SUV gibt es mit dem Tonale von Alfa Romeo einen neuen Mitspieler. Foto: Alberto Giorgio Alquati/Alfa Romeo/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Alberto Giorgio Alquati Kompaktes SUV Alfa Romeo Tonale kostet ab 35 500 Euro Von dpa | 21.06.2022, 14:19 Uhr

Alfa Romeo sendet ein überfälliges Lebenszeichen und wagt sich in ein neues Segment: Der kompakte SUV Tonale tritt gegen VW Tiguan & Co an. Und das ist nicht die einzige Schritt in eine neue Richtung.