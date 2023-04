Nach dem Alfa Romeo Tonale Hybrid ist der Tonale Plug-in Hybrid der nächste Schritt auf dieser Roadmap. Es ist ein wenig typisch für diese stolze, aber eigensinnige Marke, dass man erst dann mit einem PHEV-Modell auf den Markt kommt, wenn es keine finanzielle Unterstützung dafür beim Kauf mehr gibt. Diese ist für Stecker-Hybriden nämlich zum 31.12.2022 ausgelaufen. Bei Alfa setzt man aber dennoch Hoffnungen darauf, dass der Alfa Romeo Tonale in dieser Motorenvariation viele Freunde finden wird – die Topvarianten sind traditionell sehr beliebt bei den Kunden.

In Sachen Leistung ist die Plug-in-Variante deutlich die stärkste Version der Baureihe. Dafür würde schon alleine der Turbobenziner mit 180 PS sorgen, der stärker als alle anderen Tonale-Aggregate ist und der hier die Vorderachse antreibt. Ihm arbeitet ein 122 PS starker Elektromotor zu, der für die Hinterachse zuständig ist. Damit einher geht nicht nur eine Systemleistung von 280 PS, sondern auch ein Allradsystem. Für den Fall, dass die 15,5 kWh große Batterie leergefahren wurde, gibt es einen zweiten E-Motor mit 45 PS an der vorderen Achse, der als Generator einspringen kann, wenn Allradunterstützung benötigt wird.

Der Plug-in-Hybrid spricht sowohl sportliche Alfa-Fans als auch sparsame Autofahrer an.

Die grundsätzliche Ausrichtung bei Alfa Romeo ist sportlich getrieben, das ist beim Tonale nicht anders. Das kompakte SUV soll aber in der Plug-in-Version auch in den Spagat gehen können: Ist der Fahrmodus „Advanced Efficiency“ eingestellt, wird maximaler Wert auf emissionsfreies, elektrisches Fahren gelegt – so lange wie der Inhalt der Batterie reicht. Alfa Romeo verspricht, dass das in der Stadt bis zu 80 Kilometer lang der Fall sein soll, im Alltags-Testmix sollen es 69 Kilometer sein. Beide Werte werden abseits des Prüfstands sicherlich deutlich zusammenschmelzen, dennoch trägt aber der Elektromotor natürlich zu einem vernünftigen Verbrauchsergebnis bei (WLTP: 1,13 bis 1,48 Liter – im Alltag vermutlich eher zwischen vier und sieben Liter). Wer den Fahrmodus-Drehschalter auf D für „Dynamic“ stellt, der trimmt sein Fahrzeug in die komplett entgegengesetzte Richtung: Gaspedal und Bremsen sprechen schneller an, die Lenkung wird direkter übersetzt, das gesamte Fahrzeug strafft sich und tritt sportiv auf.

Die Preisliste für den Alfa Romeo Tonale 1.3T Plug-in Hybrid Q4, so die komplette Namensbezeichnung, startet ab 51.000 Euro in der besonderen Ausstattung Edizione Speciale, die nur zur Einführungsphase erhältlich sein wird. Danach bildet die 52.000 Euro teure „Ti“-Variante den Einstieg in die wirklich elektrifizierte Alfa-Welt.