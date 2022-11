Aehra E-SUV Foto: Aehra/dpa-tmn up-down up-down Luxusklasse Aehras E-SUV hat Flügeltüren und bis zu 816 PS Von dpa | 11.11.2022, 12:04 Uhr

Wenn der Newcomer Aehra in gut zwei Jahren sein erstes elektrisches SUV bringt, will der Autobauer mit Sitz in Italien klassenmäßig ganz oben einsteigen.