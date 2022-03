Es bleibt kompliziert: Ausblick auf das Reisen 2022 FOTO: Frank Rumpenhorst Statistik ADAC: Camping in NRW günstiger als im Bundesdurchschnitt Von dpa | 30.03.2022, 11:29 Uhr | Update vor 55 Min.

Camping-Urlaub ist in Nordrhein-Westfalen günstiger als in vielen anderen Bundesländern. Zu diesem Ergebnis kommt das ADAC-Campingportal „Pincamp“, das die Preise von mehr als 2500 Campingplätzen in Deutschland und Europa ausgewertet und verglichen hat. Demnach zahlt eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem zehnjährigen Kind in diesem Jahr an Rhein und Ruhr durchschnittlich 37,02 Euro pro Übernachtung, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Damit belege NRW im Bundesländervergleich einen Mittelfeldplatz und liege unter dem bundesweiten Durchschnittspreis von 38,33 Euro pro Nacht.