Pilotprojekt Abgelenkt durchs Handy: Autofahrer werden überführt Von dpa | 19.05.2022, 15:39 Uhr

Wer am Steuer Handy oder Tablet in die Hand nimmt, kann künftig mit einem neuen Kamerasystem überführt werden. Ein Pilotprojekt startet in Rheinland-Pfalz.