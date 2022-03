Gesperrte Straße FOTO: David Young Verkehr A7-Sperrung südlich des Elbtunnels Richtung Norden Von dpa | 26.03.2022, 11:21 Uhr | Update vor 1 Std.

Wegen Bauarbeiten müssen Autofahrer die A7 südlich des Hamburger Elbtunnels in Richtung Norden seit Freitagabend umfahren. Zum Samstagmittag rechnete die Verkehrsleitzentrale deshalb mit längeren Staus. Am Morgen hatte es zunächst noch keine größeren Verzögerungen gegeben. Voraussichtlich bis Montag um 5.00 Uhr müssen Autofahrer in Richtung Flensburg/Kiel zwischen Hamburg-Heimfeld und -Waltershof einer Umleitung folgen.