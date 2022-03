Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Borken A31 in Richtung Oberhausen nach zwei Unfällen gesperrt Von dpa | 28.03.2022, 09:43 Uhr | Update vor 9 Min.

Nach zwei schweren Unfällen mit einem Toten und einem lebensgefährlich Verletzten ist die Autobahn 31 zwischen dem Kreuz Borken und Reken am Montag teilweise gesperrt worden. Die Sperrung in Fahrtrichtung Oberhausen werde voraussichtlich bis zum Nachmittag dauern, teilte die Polizei mit. Dort sei zunächst ein 27 Jahre alter Autofahrer am frühen Morgen unter einen Gefahrguttransporter gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei weiter mit. Nachdem der in seinem Fahrzeug eingeklemmte Autofahrer befreit worden war, seien beide Fahrzeuge ausgebrannt.