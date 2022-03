Unfall FOTO: Carsten Rehder Verkehr 86-Jähriger verursacht zwei Unfälle binnen weniger Minuten Von dpa | 31.03.2022, 19:40 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein 86-Jähriger hat in Lübeck innerhalb weniger Minuten gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht. Zunächst habe der Senior im Vorbeifahren das Heck eines nach links abbiegenden Autos beschädigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Senior seine Fahrt fort. An der nächsten Kreuzung habe er bei Grün angehalten, um bei Rot weiterzufahren. Dabei habe er eine Verkehrsinsel überfahren und einen Ampelmast gerammt, sagte ein Polizeisprecher.