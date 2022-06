ARCHIV - Laut einer Umfrage ist ein Großteil der Bundesbürger zufrieden mit der Einführung des 9-Euro-Tickets. Foto: Monika Skolimowska/dpa FOTO: Monika Skolimowska Meinungsumfrage 43 Prozent der Bundesbürger bewerten 9-Euro-Ticket positiv Von dpa | 10.06.2022, 12:00 Uhr

Das 9-Euro-Ticket kommt laut einer Umfrage vor allem in Ballungsräumen gut an. In dünn besiedelten Regionen ist die Zustimmung geringer.