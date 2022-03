Tempo-30-Zone FOTO: Daniel Karmann Ermittlungen 30er-Zone: Brüder liefern sich Rennen mit Auto und Motorrad Von dpa | 10.03.2022, 12:11 Uhr | Update vor 51 Min.

Nach einem mutmaßlich illegalen Rennen zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer am Mittwoch in Dortmund hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Laut Mitteilung von Donnerstag waren zwei Brüder aus dem Kreis Recklinghausen mit 90 Stundenkilometer durch eine 30er-Zone gerast. Dabei störte es die beiden auch nicht, dass die Strecke an einem gut besuchten Spielplatz und einer Skateranlage vorbeiführte.