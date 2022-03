Krankenwagen FOTO: BORIS ROESSLER Wesel 17-jährige Radfahrerin bei Unfall mit Auto schwer verletzt Von dpa | 23.03.2022, 07:07 Uhr | Update vor 30 Min.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist in Moers am Dienstag eine 17-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe der Pkw-Fahrer die junge Frau, die in gleicher Fahrtrichtung auf einem Radweg unterwegs war, beim Abbiegen auf ein Firmengelände übersehen. Die Radfahrerin musste nach dem Zusammenstoß mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es besteht den Angaben zufolge keine Lebensgefahr.