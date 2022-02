Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Panorama Bundeswehr-Lkw fährt gegen Baum: Zwei Verletzte auf B109 Von dpa | 17.02.2022, 16:35 Uhr | Update am 17.02.2022

Bei einem Unfall mit einem Militärfahrzeug sind in Vorpommern zwei Soldaten verletzt worden. Wie ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald sagte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 109 bei Sandförde. Ein Lkw der Bundeswehr sei von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt geborgen und kamen in eine Klinik.