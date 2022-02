Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Panorama Auto rammt Rettungswagen: Zwei Verletzte im Helferfahrzeug Von dpa | 17.02.2022, 15:11 Uhr | Update am 17.02.2022

In Greifswald sind am Donnerstag an einer Kreuzung ein Rettungswagen und ein Auto zusammengestoßen. Dabei wurden die 23-jährige Fahrerin des Rettungswagens und ihr 43-jähriger Beifahrer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Anklam sagte. Beide mussten von Kollegen mit einem anderen Fahrzeug in eine Klinik gebracht werden.