Heike Determann hat sich in einer noch klassischen Männerdomäne durchgesetzt und ist nun Werkstattleiterin. Foto: Autohaus Lampa

Zu ihren täglichen Aufgaben gehören das Einteilen der anfallenden Arbeiten, die Endkontrolle, Nachbereiten und vor allem die Werkstatt am Laufen zu halten. Ihre Kollegen begegnen ihr dabei stets mit Respekt und auf einer Ebene. „Wir sind hier ein Team. Keiner wird bevorzugt oder benachteiligt, egal welches Geschlecht, welcher Herkunft oder welcher Karrierestufe”, sagt Heike Determann, „Wir halten auch zusammen, wenn es mal kneift.” Auch außerhalb der Arbeitszeit, beim Boßeln, bei Bootstouren oder auf Geburtstagen ist die Stimmung immer klasse. „Natürlich fehlt das alles mit Corona. Wir freuen uns alle sehr, wenn es wieder losgeht.”

Schon früh hatte die 32-jährige großes Interesse an einem technischen Beruf und hat dann, nach einem vorherigen Praktikum, im Jahr 2007 eine Ausbildung zur KFZ Mechatronikerin bei Lampa begonnen. Über verschiedene Weiterbildungen hat sie erst ihren Meister absolviert und ist dann schließlich im Jahr 2016 Werkstattleiterin geworden.

Alles auf Anfang

Komplett neu starten, das hat José Alvarez Antequera gewagt. Vor acht Jahren kam der gebürtige Spanier über das Erasmusprogramm nach Deutschland. Ein erstes Praktikum brachte ihn dann zu Lampa. „Besonders gut gefällt mir das Ausbildungsprogramm in Deutschland. Hier lernt man viel in der Praxis. In Spanien sind die Ausbildungen alle eher theoretisch”, beschreibt der 32-Jährige.

„Am Anfang waren vor allem die Fachvokabeln schwer”, erzählt er weiter, „Aber der Sprachkurs, meine Gastfamilie und auch die Kollegen haben mir super geholfen.”

Mittlerweile hat José einige Weiterbildungen absolviert und ist bei Lampa einer von vier Spezialisten für die Hochvolttechnik. Zu seinen Kernaufgaben gehören das Sichern von Batterien und das Freischalten der Spannung. Später möchte er eventuell noch einen Meister machen.

Besonders gut gefällt dem gebürtigen Spanier ebenfalls, dass der Job so abwechslungsreich ist. Auch als Azubi darf man voll mitarbeiten und lernt alle Bereiche des Unternehmens kennen.

Auch am neuen Standort super vernetzt

Der relativ neue Standort des Autohauses Lampa in Spelle zeichnet sich durch eines aus: Kundennähe. Das ist auch dem Serviceberater Klaus Jansen besonders wichtig.