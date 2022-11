Mit inzwischen zwei Standorten hat sich das Autohaus Lampa als das “Autohaus mit dem Herzen am richtigen Fleck” in der Region etabliert. Nicht nur das große Angebot an Neu- und Gebrauchtwagen punktet bei langjährigen Kunden, auch lassen sich der kundenorientierte Service sowie viele weitere Bonusangebote hervorheben. Mit Serviceleistungen wie Kommunikationselektronik, Unfallschadenservice und der Fahrzeugpflege und -aufbereitung, stellt sich das Autohaus rund um das Thema Mobilität breit auf.

Neben der Kunden- und Verkaufsberatung sind außerdem freie Tankstelle und Waschanlage fester Teil des Autohauses. Durch vielfältige, individuelle Finanzierungsmöglichkeiten und Leasingangebote bietet das Autohaus Optionen in allen Preisklassen. Um auch nach dem Fahrzeugkauf auf schnellem Wege für Kunden erreichbar zu sein, gibt es die Lampa4You App. Über die App lassen sich bequem Werkstatttermine buchen, der Pannenservice rufen und durch das Bonusprogramm Punkte und Rabatte sammeln.

Modernisierung der Neuwagenhalle

Den Stamm- und Neukunden sowie allen, die sich von neuen Angebote auf dem Automarkt inspirieren lassen möchten, bietet Lampa nun eine frisch gestaltete Ausstellungshalle. Mit modernisiertem Anstrich und Design, neuer Highlightfläche und Ausstattung für den Besucherbereich, bietet die Halle genau die freundliche Atmosphäre, die man beim Umgucken nach dem neuen Gefährt braucht. Natürlich kommen nun auch die angebotenen Fahrzeuge noch besser zur Geltung.

Große Eröffnungsfeier

Das Autohaus Lampa lädt nach dem großen Umbau zur Wiedereröffnungsfeier der Ausstellungshalle in vorweihnachtlicher Stimmung ein. Am 04.12.2022 wird ab 14:00 Uhr zwischen Glühwein, Spekulatius & Co ein erster Einblick in die Neuwagenhalle gewährt.

Weil der Autokauf bei vielen Familiensache ist, hält das Autohaus auch einige Nikolaus-Überraschungen für Kinder bereit. So können die Erwachsenen in Ruhe die Eindrücke auf sich wirken lassen und eventuell schon die nächste große Anschaffung planen. Natürlich wird auch das Team Lampa vor Ort sein, die Wiedereröffnung feiern und für alle Fragen zur Seite stehen.

