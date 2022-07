Als gelernter Flugzeugbauer und Flugmotorenschlosser startete Franz Lampa, der Gründer des Autohauses, in einer wirtschaftlich schweren Zeit nach dem zweiten Weltkrieg seine Karriere bei einem lokalen Opelhändler als KFZ-Mechaniker. Bereits einige Jahre später, im Jahr 1955, folgte in Lengerich der Schritt zur Selbstständigkeit - vorerst mit einem Lehrling. Der heutige Standort an der Handruper Straße wurde im Jahr 1958, nach deutlichem Wachstum der Firma, erschlossen.