Mit sechs Standorten und über 150 Mitarbeitern bedient das Autohaus Helming & Sohn jährlich über 20.000 Kunden und positioniert sich dadurch als einer der besten „Rundum-Mobilitäts-Partner“ in der Region. Ursprünglich begann alles mit der Eröffnung eines Fahrzeug- und Maschinenhandels mit Reparaturwerkstatt in Lingen-Darme. Durch stetige Ausweitung von Verkaufsfläche und Werkstatt konnte sich Helming erfolgreich auf dem Markt etablieren und vor allem durch das Gespür für Trends und den Mut, die Segel auch in schwierigen Zeiten neu zu setzen.

Heute investiert Helming vor allem in die Zukunft. So legt das Unternehmen neben seinen Premium-Marken ebenfalls Wert auf den nachhaltigen Ausbau der Standorte: So wird beispielsweise die eigene Photovoltaikanlage umfangreich erweitert. Daneben stehen bald 18 Ladestationen für Elektrofahrzeuge alleine am Standort Lingen zur Verfügung.

Familienbetrieb mit Tradition

Mittlerweile wird das Unternehmen bereits in dritter Generation geführt und legt nach wie vor großen Wert auf Unabhängigkeit und ein breites Portfolio. Dies zeigt sich auch durch den Vertrieb von BMW Motorrädern. Auf zwei Stockwerken direkt an der A31 wurde eines der modernsten Motorradhäuser Deutschlands errichtet - ob Neu- oder Gebrauchtmaschine, Kauf oder Leasing, das Angebot ist vielfältig und deckt alle Preisklassen ab. Zudem bietet Helming einen kompetenten Service rund um das Thema Mobilität sowie Zubehör und Extras wie Bekleidung, Touren oder Vermietung.

Besonders nachgefragt: Vielfältigkeit

Bei BMW Helming sind aktuell Stellen in diversen Bereichen ausgeschrieben - von Service und Verwaltung bis Zweirad- oder KfZ-Mechatroniker ist alles dabei. Mit verschiedenen Profilen und gutem technischen Verständnis, Verantwortungsbewusstsein und Kreativität lohnt sich eine Bewerbung in dem Unternehmen mit Standorten im Emsland und der Grafschaft Bentheim.

Natürlich kommt auch der Nachwuchs nicht zu kurz: Gerade Auszubildende stehen bei Helming & Sohn im Fokus. Neben vielen unternehmensweiten Vorteilen profitieren die künftigen Fachkräfte von morgen vor allem von den zahlreichen Unterstützungen in Bezug auf die Vorbereitungen für Zwischen- und Abschlussprüfungen sowohl von Helming & Sohn selbst als auch von BMW. Weiterhin sind Zeugnisboni, die Fahrtkostenpauschale, Arbeitskleidung, Schul- und Lernmaterial, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Mitarbeiterrabatte ebenfalls besonders attraktiv für den Nachwuchs.

Auch viele attraktive Benefits tragen zum Wohlbefinden der Mitarbeiter bei. Neben Zuschüssen zur Arbeitskleidung, Schul- und Lernmaterial, sind es vor allem Benefits wie attraktive Mitarbeiterrabatte, diverse Vergünstigungen, Bike-Leasing, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, ein umfangreiches Trainingsangebot von BMW sowie der tägliche Umgang mit hoch innovativen Antriebstechniken, die das Team von Helming & Sohn so glücklich machen.

Zum Ausbildungsstart 2023 begrüßt der erfahrene Ausbildungsbetrieb 13 neue Auszubildende im kaufmännischen und gewerblichen Bereich. Und auch künftig wächst Helming & Sohn in Lingen weiter. Auf viele neue Kolleginnen und Kollegen, egal ob Werkstatt, Service oder Verkauf, freut sich das Team jederzeit.

