Marvin Scholz steht in seinem Blaumann in der Werkstatt. Mit einem freundlichen „Moin“ begrüßt er seine Kolleginnen und Kollegen. Die Stimmung ist gut. Erstmal ein gemeinsamer Kaffee, dann an die Autos. In dieser Woche kümmert sich der 25-Jährige wieder um verschiedene Diagnosen und die Fehlersuche. „Wir machen hier alle alles, aber jeder hat so sein Spezialgebiet.” Seinen Job als KfZ-Mechatroniker bei Helming & Sohn macht der gebürtige Emsbürener gern. Schon seit 2014 ist er in dem Lingener Unternehmen aktiv.

„Ich bin klassisch mit einem Praktikum gestartet”, sagt Marvin, „Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann das Berufsgrundbildungsjahr und die Ausbildung hier absolviert habe.” Neben einem ausführlichen Onboarding bekam Marvin einen festen Ansprechpartner zur Seite gestellt. „Ich habe gleich zu Beginn meiner Ausbildung alle Standorte kennengelernt. Das fand ich sehr gut. Außerdem sehen die Azubis bei Helming verschiedene Bereiche. Man ist dann etwa ein halbes Jahr bei einem Gesellen und lernt von diesem.”

Marvin merkte schnell, dass Helming & Sohn als BMW Partner mit der neuesten und besten Ausstattung arbeitet und viel Wert auf das Können seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legt, ihnen aber trotzdem großen Spielraum und viel Unterstützung bietet, andere Verfahren und Methoden zu erlernen, neue Technologien zu studieren und sich in fremde Bereiche einzuarbeiten.

„2021 wurde mir die Position des Werkstattleiters angeboten. Das war eine große Ehre für mich”, grinst er „Ich hab die Chance natürlich ergriffen und angenommen.” Den anspruchsvollen Job hat der 25-Jährige dann für eineinhalb Jahre ausgeübt. „Ich wurde sehr gut von Helming unterstützt. Wir bekommen hier eh immer Schulungen zu den neuesten Technologien, weil ja BMW auch einfach schon gewisse Vorgaben hat. Das hat mir sehr geholfen.”

Dennoch arbeitet Marvin heute wieder in der Werkstatt. „Mir hat das Schrauben gefehlt”, gibt er zu, „Man hat als Werkstattleiter dann doch viel mit administrativen Aufgaben im Hintergrund zu tun. Das ist spannend, aber auf Dauer nicht meins.” Seinen Arbeitgeber hat er dann gebeten, wieder an die Autos zu dürfen. „Helming macht echt alles, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Neben den ganzen Benefits sind das vor allem Weiterbildungen und Aufstiegschancen. In meinem Fall war es eben ein Rückgang.”

Heute, nach knapp neun Jahren bei Helming & Sohn, ist Marvin stolz, so viel Neues gelernt und den Schritt vorwärts und dann zurück gewagt zu haben. Nicht nur hat er viele neue Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, auch ist mittlerweile das Arbeiten an den hochmodernen Elektroautos für ihn zwar immer noch besonders, aber Teil seines Alltags geworden.

Auf viele neue Kollegen und Kolleginnen, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln und sich mit den neuesten Modellen, Technologien und Autotrends auseinanderzusetzen, freut sich der 25-Jährige schon jetzt. Denn auch künftig wächst Helming & Sohn in Lingen weiter.

