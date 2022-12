Unter dem Motto „Wir l(i)eben Caravaning!“ stehen in Rheine-Mesum über 250 aktuelle Reisemobile, Caravans und Kastenwagen auf rund 5.000 qm Hallenfläche zum Verkauf. Reisemobile Brüggemann hat sich seit 2015 einen Namen als einer der größten Händler im Münsterland gemacht. Das Angebot erstreckt sich über den Neu- und Gebrauchtkauf, umfangreicher Beratung und Werkstatt-Service sowie die Vermietung von Reisemobilen.

Reisemobile bieten zwar begrenzteren Platz als ein Hotel oder eine Ferienwohnung, trotzdem lässt sich der Urlaub mit mobiler Unterkunft deutlich gemütlich und gut ausgestattet gestalten. Das belegen auch die Trends des kommenden Jahres.

Reisemobile werden immer luxuriöser

Mit hellem und offenem Innendesign, neu überdachter Ausstattung und intelligenter Raumnutzung setzen sich deutliche Ströme ab. Auch im Bereich Elektromobilität geht es voran, nachdem in diesem Jahr das erste vollständig elektrisch angetriebene Wohnmobil vorgestellt wurde.

Neben dem passenden Reisemobil spielt natürlich das richtige Zubehör eine wichtige Rolle, um auch im Urlaub nicht auf den Heimkomfort verzichten zu müssen.

Foto: Reisemobile Brüggemann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dabei liegt der Fokus insbesondere auf der effizienten Nutzung von Raum. Ob Campinggarnituren mit extrem kleinen Packmaß, ausziehbare Wäscheleinen oder faltbare Solarpanels – mit dem Reisemobil unterwegs zu sein, lässt sich aufgeräumter gestalten als man vielleicht denkt.

Das Zubehör passt sich außerdem unserer technikorientierten Welt an. So lässt sich mit mobilen WLAN Routern auch unterwegs eine stabile Internetverbindung herstellen, robuste Bluetooth Lautsprecher erlauben Musikgenuss unter allen Wetterbedingungen und Mini-Beamer können sogar jeden Wald in ein Kino verwandeln. Durch handliche Stromgeneratoren und solargesteuerte Ladegeräte ist auch der Strombedarf abgedeckt.

Heimkomfort auch unterwegs

Wer eine Stufe weiter in Richtung „Glamping“ (glamouröses Camping) gehen möchte, kann sich sogar mit einer mobilen Kaffeemaschine den Start in den Tag verschönern.

Aber egal wie schön das Reisemobil von innen auch aussieht, der Großteil des Urlaubs wird natürlich im Freien verbracht. Wem die heimische Dusche fehlt und die integrierte Dusche des Reisemobils lieber nicht nutzen möchte, kann auf diverse tragbare Außenduschen zurückgreifen. Zudem sorgt eine Outdoor-Kühltasche für gut gekühlte Erfrischungsgetränke. Dank leistungsstarken LED-Campinglaternen kann man den Abend am Gasgrill entspannt bei guter Beleuchtung ausklingen lassen.

Wenn man lieber in der Sonne „baumeln“ möchte, lohnt sich ein Blick auf das Angebot an Outdoor Hängematten. Ob Befestigung an Bäumen oder direkt am Wagen: Erholung ist garantiert.

Foto: Reisemobile Brüggemann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Urlaub mit Reisemobil mal anders und bestens ausgestattet: Bei Reisemobile Brüggemann in Rheine-Mesum lassen sich für alle Preisklassen und Präferenzen Modelle finden. Auch nach dem Kauf steht das fachkundige Personal gern mit Rat und Tat zur Seite: Werkstatt-Service, Wartungen, Einbauten und Online Erklärvideos für den eigenen Camper inklusive.

Viele der angebotenen Modelle sind sofort verfügbar und können direkt, voll ausgestattet mitgenommen werden. Zudem bietet der Zubehör-Shop die Möglichkeit kleinere Gadgets oder Ausstattungen direkt vor Ort zu erwerben.

Erfahren Sie mehr über das Autohaus Brüggemann.