Welche Erfahrungen gibt es hinsichtlich des immer noch verbreiteten klassischen Rollenbildes in einem Unternehmen?

Das klassische Rollenbild verändert sich selbstverständlich auch in der Automobilbranche stetig. So ist es heutzutage keine Seltenheit mehr, Frauen im Vertriebsbereich, in der Werkstatt oder auch in der Fahrzeugfertigung der Hersteller beobachten zu können. Die Unternehmensgruppe Brüggemann ist damals wie heute ein Familienunternehmen. Da ist es kaum verwunderlich, wenn die nachfolgenden Generationen die Leidenschaft und Ambitionen der Großeltern und Eltern am Unternehmen teilen. Gleichzeitig ist die Emanzipation eine willkommene Entwicklung in der gesamten Unternehmensgruppe Brüggemann und wird in den eigenen Reihen mit Überzeugung gelebt.