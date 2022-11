Aus unternehmerischem Antrieb folgte schon kurz darauf der Bau einer eigenen Ausstellungshalle samt Tankstelle und angeschlossener Werkstatt am heutigen Stammsitz der Unternehmensgruppe. Brüggemann erweiterte sich schnell mit dem Verkauf von Fahrzeugen und wurde bereits in den Jahren 1964-1969 Vertragspartner der Marken Simca, Alfa Romeo und Autobianci.

In den 70er Jahren profitierte das Unternehmen von dem Einstieg in das EU-Importgeschäft und sicherte sich somit einen wichtigen Wachstumsschritt. Die Firma Brüggemann entwickelte sich schon zu dieser Zeit zu einem der größten Re-Import-Händler in ganz Deutschland. Eines der besonderen Stärken zu dieser Zeit und die bis heute wohl wichtigste Grundmauer des Unternehmens bildet das Großhandelsgeschäft, mit eigenem B2B-Netzwerk und angeschlossener Logistik.

In den Jahren der deutschen Wiedervereinigung erkannte Brüggemann den hohen Bedarf nach Fahrzeugen in den neuen Bundesländern. Er kooperierte mit bestehenden Werkstattbetrieben in Ostdeutschland und eröffnete dadurch in kurzer Zeit vier weitere Filial-Standorte.

Zusammen mit seinem Schwiegersohn Christoph Grafmüller - welcher im Jahr 1986 mit in das Unternehmen einstieg - beschloss Ewald Brüggemann mit unternehmerischem Weitblick das Endkunden-Fahrzeuggeschäft weiter auszubauen. Dieser Gedanke um die Bildung einer zusätzlichen Unternehmenssäule war der Ursprung des 1992 gegründeten „Autoparks Münsterland“.

Foto: Autohaus Brüggemann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im Laufe der Jahre hat sich die Unternehmensgruppe auf die bis heute bestehenden sieben Standorte erweitert und diese in stetigen Schritten auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Brüggemanns Vision einer Service-Vielfalt wurde dabei unter anderem durch die beständige Erweiterung der vertretenen Fahrzeugmarken, die Gestaltung und Realisierung neuer Unternehmensgebäude, Ausstellungshallen, Service-Center oder auch durch den Bau eines modernen Lackier-Centers am Hauptstandort Rheine-Mesum fortgeführt.

Großes Markenportfolio

Um die Idee eines Rundum-Mobilitäts-Partners auch weiterhin zu sichern, traf die Brüggemann Gruppe 2015 eine für sich wichtige Entscheidung und gründete die Reisemobile Brüggemann GmbH am Hauptsitz in Rheine-Mesum. Das bis heute familiengeführte Unternehmen konnte sich bereits in kurzer Zeit auf die neuen Herausforderungen der Reisemobil- und Caravan-Branche ausrichten. Das präsentierte Portfolio umfasst neben den vollwertigen Vertragsmarken Carado, Dethleffs und LMC auch viele junge, gebrauchte Reisemobile und Caravans verschiedenster Hersteller. Als Abrundung dienen die Servicemandate Hymer, Bürstner und Sunlight.

Reisemobile im Trend

Einladend großzügige Ausstellungshallen, ein neu gegründetes Service-Center für Reisemobile und Caravans mit integriertem Zubehör-Shop, als auch die hauseigene Reisemobil-Vermietung lassen keine Kundenwünsche offen.

Foto: Autohaus Brüggemann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bis heute ist die Unternehmensgruppe Brüggemann mit insgesamt 7 Standorten und über 350 Mitarbeitern ihrer Philosophie stets treu geblieben. Neben den heutigen Vertragsmarken Kia, Nissan, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep und MG, bietet Brüggemann seinen Kunden attraktive Halbjahres-, Jahres- und Gebrauchtwagen namhafter Hersteller von „A“ wie Audi bis „V“ wie Volkswagen und steht somit seit nunmehr 60 Jahren für „ die Vielfalt auf Rädern“. Noch heute bilden die Geschäftsbereiche Großhandel, Einzelhandel und Service die Säulen einer erfolgreichen Unternehmensgeschichte.

In diesem Jahr feiert das münsterländer Unternehmen sein 60jähriges Jubiläum.

Erfahren Sie mehr über das Autohaus Brüggemann.