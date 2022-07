Nicht Abwechslung und Vergnügen, sondern Stabilität und Unabhängigkeit, das wünscht sich einer Umfrage zufolge die mittlere Generation in Deutschland. Am wichtigsten sind den 30- bis 59-Jährigen Gesundheit, eine stabile Partnerschaft, gute Freunde und finanzielle Absicherung, wie aus der am Mittwoch in Berlin vorgestellten Allensbach-Erhebung hervorgeht. „Alles, was die Lebenssituation stabil hält“, resümierte Allensbach-Chefin Renate Köcher. Ganz am Ende der Skala stehe dagegen das, was man der Generation oft nachsage: das Leben genießen zu wollen.