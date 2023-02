Egal ob junge oder ältere Menschen: Jeder, der neu in einen Sportverein eintritt, kann dafür über den Sportvereinsscheck einen Zuschuss von 40 Euro erhalten. Symbolfoto: dpa/Waltraud Grubitzsch up-down up-down Sportvereinsscheck Wer jetzt Sport im Verein macht, bekommt 40 Euro vom Bund Von Eva Dorothée Schmid | 07.02.2023, 15:30 Uhr

