Die Gittertür quietscht, während sie den Weg zu einer Treppe freigibt, die drei Meter unter die Erde führt. Hier, sagt ein Mann mit kahlrasiertem Kopf, habe er in seiner Kindheit Schutz gefunden. In einem Bunker, dessen Eingang zwischen bunten Blumen wie ein Fremdkörper wirkt. Die Reisegruppe unseres Reporters steigt ohne ihren Tourguide hinab und findet sich vor verrosteten Pritschen und Wänden mit feucht riechendem Beton wieder.

Moshe Shpitzer will nicht mit nach unten kommen. Seine Erinnerungen an den Sechstagekrieg 1967 wühlen ihn zu sehr auf. Damals standen sich israelische und syrische Truppen am See Genezareth im Kampf gegenüber. Dem israelischen Militär gelang es damals, die Golanhöhen am gegenüberliegenden Ufer zu besetzen. Damit erlangte der Kibbuz im Badeort Ginossar endlich Sicherheit. Shpitzer war zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt.

Hier musste sich Moshe Shpitzer als Kind häufig vor Beschuss aus Syrien in Sicherheit bringen.

Dieser Kibbuz, der früher eine genossenschaftliche Kollektivsiedlung gleichberechtigter Mitglieder war, ist inzwischen ein Hotel. Shpitzer führt heute Touristen über das Gelände und erzählt ihnen Anekdoten aus jener Zeit, in der die Bewohner – Kibbuzniks genannt – in Ginossar nichts Eigenes besaßen. Es strebte allerdings auch niemand danach, die Bewohner lebten in einer klassenlosen Utopie.

Anfang des 20. Jahrhunderts lebten die meisten Juden in der Diaspora, vor allem in Gebieten des heutigen Russlands und der Ukraine, von wo aus viele vor Pogromen flohen. Durch den Zionismus zog es sie zu Tausenden nach Palästina, wo seit jeher eine jüdische Minderheit lebte. Die Immigranten wurden zu Pionieren des Aufbaus eines jüdischen Arbeiterstaates. Ihre sozialistische Prägung fand sich unverkennbar in den Kibbuzen wieder.

Feuchte Sümpfe und trockene Wüsten

Vor der Ausrufung des Staates Israel 1948 erfüllten die Siedlungen eine bestimmte Funktion: Sie kennzeichneten die Außengrenzen des Landes, das zionistische Strategen einst palästinensischen Stammesvätern abgekauft hatten. In den Kolonien sollte Landwirtschaft betrieben werden, mit dem Ziel, die jüdische Bevölkerung in Palästina unabhängig zu machen.

Die meisten Flächen waren zu diesem Zweck vielerorts völlig ungeeignet. Die Siedler fanden entweder feuchte Sümpfe oder trockene Wüsten vor, die mühevoll für den Aufbau von Plantagen hergerichtet werden mussten.

In Ginossar bezeugen das heute tausende Bananenstauden, die sich auf mehreren Hektar aneinanderreihen. Die Pflanzen sind nach wie vor der große Stolz der Kibbuzniks. Shpitzer steuert die Gruppe durch die schwülwarmen Gänge zwischen den gigantischen Blättern. „Wer möchte eine Banane probieren?“, fragt er und sammelt eine Frucht vom Boden auf. „Diese hier können wir essen, die ist schon reif.“

Moshe Shpitzer lebt seit seiner Kindheit in Ginossar. Er ist stolz auf seine Siedlung.

Auch die Werte trugen Früchte

Der Realsozialismus zog in den 1970er- und 80er-Jahren Freiwillige aus Westeuropa an, die bei der Ernte aushalfen. Sie wurden angeworben, als die Plantagen nicht mehr von den Bewohnern bestellt werden konnten. So sehr die Kibbuze nach außen strahlten, taten sie das in dieser Phase auch nach innen. Die Comicfigur Srulik, mit Khakihosen und Hut dem Erscheinungsbild eines Kibbuzniks entlehnt, galt der israelischen Gesellschaft als Musterfigur: Ein Israeli sollte freundlich, fleißig und sozialistisch sein.

Szenen des früheren Alltags im Kibbuz Ginossar finden sich in Mosaiken auf dem Gelände.

Willy Brandt im Kibbuz Ginossar

Den Stellenwert der Kibbuze unterstrich auch Willy Brandts Besuch in Ginossar während seiner Staatsreise nach Israel im Juni 1973 – der ersten eines amtierenden deutschen Bundeskanzlers. Zunächst traf sich Brandt mit Ministerpräsidentin Golda Meir, um über den schwelenden Nahost-Konflikt zu sprechen. Danach reiste er, auf Einladung von Vizepremier Jigal Allon, der in dem Kibbuz aufgewachsen war, weiter nach Ginossar.

Ein Jahr zuvor hatte Allon der Bonner Regierung im Zuge der Freilassung der palästinensischen Olympia-Attentäter von München noch einen „Akt der Feigheit“ vorgeworfen. Im Kibbuz hingegen umarmte er Brandt wie einen alten Freund. In Ginossar verbrachte der Kanzler vergleichsweise entspannte Tage und fuhr zum Angeln auf den See Genezareth. Dreizehn Jahre später zogen Anwohner das sogenannte „Jesus-Boot“ aus dem Wasser: Ein 2000 Jahre altes Wrack aus der vermuteten Lebenszeit Jesus.

Brandts Besuch war für die Kibbuzbewohner ein bedeutsamer Moment. Im Archiv der Siedlung, einer unscheinbaren Baracke, muss Shpitzer nicht lange nach einem Foto suchen. Er zieht ein Schwarzweißbild aus einem Ordner und hält die Aufnahme lächelnd in die Kamera. „Schade, dass ich nicht selbst mit ihm reden konnte“, sagt er wehmütig. Dass der Staatsbesuch Jahrzehnte später als Fehlschlag gewertet wurde, weil es Brandt misslang, den Jom-Kippur-Krieg zu verhindern, ist für ihn höchstens eine Randnotiz.

Wie zwei Brüder: Willy Brandt (links) mit Jigal Allon (rechts) im Kibbuz am 8. Juni 1973.

Neben Allon brachten die Kibbuze weitere Staatsmänner hervor. Verteidigungsminister Moshe Dajan (1967 bis 1974) wuchs im Ur-Kibbuz Degania Alef auf, Präsident Shimon Peres (2007 bis 2014) verbrachte seine Jugend im Kibbuz Ben Shemen. Sie waren durch die Kinderhäuser geprägt, die den Nachwuchs zu großer Selbstständigkeit und Führungsstärke erzogen.

Der bis heute landesweit verehrte Staatsgründer und erste israelische Ministerpräsident David Ben Gurion schloss sich nach Erfüllung seiner politischen Mission als betagter Mann noch dem Kibbuz Sde Boker in der Negev-Wüste an. Es war die goldene Ära der Kibbuze.

Niedergang und Privatisierung

Das alles ist inzwischen lange her. Die meisten Kibbuze gerieten Ende der 80er-Jahre in finanzielle Schieflage: durch Misswirtschaft, gekürzte staatliche Subventionen und eine schwere Inflationswelle. Viele Siedlungen wurden in der Folge privatisiert. In Ginossar erhalten die Bewohner zwar heute noch eine stattliche Rente, weitere Zahlungen aus der alten Gemeinschaftskasse gibt es aber nicht mehr.

Der alte Essenssaal dient heute als Hotelrestaurant. Der Anblick der langen Schlange vor dem Buffet erinnert an jene Zeiten, in denen hungrige Erntehelfer nach einer langen Schicht dort anstanden, um sich zu stärken und den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Für diese Bilder muss im Kibbuz Ginossar jedoch die Fantasie genügen – das Gelände ist inzwischen nicht viel mehr als eine hübsche Fassade der eigenen Vergangenheit.

Einige wenige Siedlungen schafften es hingegen, ihren Kern zu bewahren. Die sogenannten „Kibbuzim shitufi“ sind weiterhin ein geschlossenes System, in dem Mitglieder ein Einheitsgehalt beziehen und auf dem Areal leben. Mit Landwirtschaft allein ist das aber längst nicht mehr zu finanzieren. Der Kibbuz Tzuba etwa, in einem Vorort von Jerusalem gelegen, produziert inzwischen industrielles Spezialglas und betreibt ein eigenes Weingut. Es gibt noch Sozialismus nach innen – nach außen aber herrscht Kapitalismus.

Im Kibbuz Tzuba blieb ein Sitzungssaal erhalten, in dem bis heute Abstimmungen stattfinden.

Holocaust und Kibbuzhistorie untrennbar verbunden

Shpitzer sieht den Wandel entspannt. Der Kibbuz in Ginossar sei schließlich wie geschaffen für den Tourismus. Aber auf dem Areal ist längst nicht alles bunt und heiter. Das Grauen der Schoa schwebt ebenso über dem Gelände. Der 68-Jährige führt die Gruppe an ein Stück Bahngleis, das effektvoll am Seeufer liegt und auf einen großen Davidstern zuläuft. Die Gedenkstätte erinnert an jene Verwandten der Kibbuzbewohner, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Shpitzer, dessen Vorfahren aus Ungarn stammen, verlor bis auf seine Mutter alle seine Angehörigen.

In Ginossar erinnert eine Gedenkstätte an die Opfer des Holocaust.

Doch sein persönlicher Verlust während des Sechstagekriegs hat bei Shpitzer keinen Hass entstehen lassen. Den Konflikt mit den Palästinensern und anderen arabischen Staaten bringt er auf die simple Formel: „Egal woher jemand kommt, es sind alles Menschen.“ In Ginossar betont diese Haltung das Jigal Allon Museum. Darin werden Exponate der gemeinsamen Historie von Arabern und Juden am See Genezareth ausgestellt und Treffen zwischen arabischen und jüdischen Jugendlichen organisiert. Den Bunker mag Shpitzer nicht mehr betreten. Durch die Museumstüren geht er dafür umso lieber.