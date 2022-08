Der Hof Feye in Gersten wurde wieder aufgebaut. Foto: Susanna Austrup up-down up-down 50 Bauernhäuser eingelagert Folgt dem Aufbau von Hof Feye in Gersten ein Museumsdorf? Von Susanna Austrup | 28.08.2022, 15:41 Uhr

Dietrich Maschmeyer rettet alte Bauernhäuser vor dem Verfall. In Gersten ist dies am wieder aufgebauten Hof Feye zu sehen. Doch der begeisterte Heimatforscher will mehr und sucht dafür Mitstreiter.