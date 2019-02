Der SV Bad Rothenfelde hat eine neue Führung: Auf der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder Dieter Beermann ohne Gegenstimme als Nachfolger von Karl-Wilhelm Twelkemeyer zum 1. Vorsitzenden gewählt.

Der 55-jährige Beermann, Geschäftsführer der B. Braun Prolabor GmbH in Hilter, führte den SVR bereits von 2005 bis 2009, ehe Twelkemeyer als damaliger Geschäftsführer das Amt des 1. Vorsitzenden übernahm. Der 62-Jährige feierte nach 27 Jahren SVR-Vorstandsarbeit einen emotionalen Abschied – nach seiner Rede konnte er sich ein paar Tränen nicht verkneifen. Twelkemeyer bleibt dem SVR aber erhalten: Langfristig als Mann im Hintergrund und ganz aktuell als Projektleiter für die Renovierung des alten Kunstrasenplatzes, die im Sommer abgeschlossen werden soll.

„Unser Fokus liegt auf dem Ausbau der Jugendarbeit für unsere Region und die Revitalisierung des Sportler- und Vereinslebens“, erklärt Beermann die Zielsetzung für seine Amtszeit. In diesem Sinne will der 55-Jährige, der seit über 40 Jahren SVR-Mitglied ist, die Führung des Vereins auf eine breitete Basis stellen und mehr junge Leute aus der Region mit in die Verantwortung nehmen. Zu diesem Zweck sind alle Mitglieder, die sich beim SVR einbringen wollen, zum Ideenschmiede-Treffen für diesem Sonntag ab 11 Uhr im Clubraum am Sportplatz eingeladen.

Per Satzungsänderung wurde der SVR-Vorstand von vier auf sieben Personen erweitert: Als 2. Vorsitzender übernimmt Eckhard Stumpe das Amt von Kai-Uwe Krehenbrink. Neu belebt wird das Amt des Geschäftsführers mit Andreas Büscher. Dem Fußballobmann Alexander Hartmann folgen Jens Klocke als Spielobmann (Senioren) und Björn Becker als Jugendobmann. Als Kassiererin verlängert Inge Kronsbein ihr seit 1983 andauerndes Engagement um weitere zwei Jahre – in denen sie ihren Sohn Ralf (neuer 2. Kassierer) in die Materie einarbeiten will.