RB Leipzig ist als Schwergewicht im deutschen Nachwuchsfußball nicht unbedingt ein Gegner, an dem sich die U-19-Junioren des VfL Osnabrück messen lassen müssen – erst recht nicht in dieser Saison, in der die VfL-Talente abgeschlagen mit einem Punkt am Tabellenende der A-Junioren-Bundesliga liegen. Dennoch schlugen sich die Lila-Weißen bei der 1:4-Niederlage achtbar.

„Wir wollten lange hinten zu null stehen. Das hat leider nicht geklappt. Danach haben wir aber in der ersten Hälfte ganz gut mitgespielt“, meinte Gianluca Przondziono, der im zentralen Mittelfeld auch offensive Akzente für den VfL setzte. Im Angriffsspiel präsentierten sich die Lila-Weißen im Vergleich zur Hinrunde verbessert. Die Partie gegen den Tabellenfünften RB Leipzig fing aber gleich mit einem Rückschlag an.

VfL-Trainer Marko Tredup hatte mangels Alternativen von der Fünfer- auf eine Viererkette umgestellt, die nach knapp 90 Sekunden zum ersten Mal ausgehebelt war. Das ärgerte Tredup gewaltig. „Wach sein ist nicht eine Frage der Aufstellung. Wir kriegen ein Tor nach einem Einwurf und drei nach Ecken“, ärgerte er sich. Beim 0:1 schlief die linke Abwehrseite genauso wie das Abwehrzentrum. Einen abgewehrten Flankenball verwandelte Fabrice Hartmann frei stehend aus 22 Metern. Leipzig deutete früh seine spielerischen Möglichkeiten mit flüssigen Kombinationen an und hätte schnell höher in Führung gehen können. VfL-Keeper Laurenz Beckemeyer präsentierte sich allerdings nicht nur bei zwei Großchancen (6., 24.) in absoluter Topform.

Nach 20 Minuten wurde auch der VfL mutiger und verpasste in einer Eins-gegen-eins-Situation von Hakim Traore den Ausgleich (22.). So kam es wie so oft in dieser Saison: Hinten passte die VfL-Abwehr bei einer Ecke nicht auf den lang stehenden Tom Krauß auf, der unbedrängt zum 0:2 ins kurze Eck traf (36.). In der zweiten Halbzeit wurden die Gastgeber mehr in die eigene Hälfte gedrückt Nach zwei weiteren Toren nach Ecken von Krauß (65./71.) war die Partie endgültig entschieden. Silas Burke gelang aus der Distanz nur noch der verdiente Ehrentreffer (72.).