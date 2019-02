Die Vorzeichen im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga sind in der Kreisliga Nord klar abgesteckt. Nur wenn der SC Rieste in den noch ausstehenden Partien fahrlässig und überheblich auftritt, dürften die Verfolger eine Chance wittern.

Dass der ungeschlagene Tabellenführer noch von der Konkurrenz aus Merzen, Bramsche oder Rulle abgefangen werden könnte, daran wird wohl nur noch hinter vorgehaltener Hand diskutiert. Dafür waren die meisten Auftritte des SCR in der Hinserie zu souverän. Zudem ist der Kader gespickt mit der Erfahrung aus der Ober-, Landes- und Bezirksliga. Auch wenn Cheftrainer Thomas Steinkamp Woche für Woche mahnt, es sei noch nichts gewonnen, gehen die Planungen beim SCR bereits über die Saison hinaus. Mit Rückkehrer Steffen Mertens (Kloster Oesede), Innenverteidiger Lennart Westerkamp (Quitt Ankum) und Torwart Luca Schrader (BS Vörden) haben sich drei Spieler dem Spitzenreiter im Winter angeschlossen. „Wir machen unsere Hausaufgaben. Dass wir für die Bezirksliga planen und dort in der nächsten Saison spielen wollen, ist kein Geheimnis“, erklärt der SCR-Coach.

Als eine Art Warnung nimmt Steinkamp das Beispiel von Eintracht Rulle zur Hand: In den letzten vier Jahren stand Rulle nach der Hinrunde stets auf dem ersten Platz. Keine Frage, der Punkteabstand zu der Konkurrenz war bei weitem nicht so hoch im Vergleich zum Vorsprung, den sich Rieste (sieben Punkte) erarbeitet hat. Am Ende der Saison wurde die Eintracht nach schwachen Rückserien jedoch immer abgefangen. „Nur weil jeder erzählt und überall steht, da kann nichts mehr anbrennen, ist die Sache noch nicht durch. Wir müssen in der Rückserie noch intensiver arbeiten“, meint der Cheftrainer.

Doch, wie es schon die Personalplanungen erkennen lassen bereitet sich der SCR auf die Rückkehr in die Bezirksliga vor. „Unser Augenmerk in der Vorbereitung liegt im Umschaltspiel und die Raumaufteilung. Wir wollen noch besser Druck auf den Gegner erzeugen. Um dann in der nächsten Saison kein Lehrgeld zu bezahlen“, äußert Steinkamp, der froh ist, viele Trainingseinheiten auf dem Kunstrasenplatz in Bersenbrück absolvieren zu können.

Blau-Weiß Merzen ist Verfolger Nummer eins. So negativ der Saisonauftakt auch verlief, so bärenstark haben sich die „Löwen“ wieder nach oben gekämpft. Spätestens nach der vierten Saisonniederlage bei der Zweitvertretung von Bersenbrück, hat sich die Elf von Florian Lürwer gefangen und eine fulminante Serie hingelegt. Bis auf dem torlosen Remis in Hunteburg, gingen die Blau-Weißen in zehn Partien als Sieger vom Platz. Die anfänglich schlechte Torausbeute wurde ebenfalls korrigiert. Mit 40 Toren fand Merzen zurück zur alten Stärke.

Im Tabellenkeller dürfte es für den Bippener SC und die DJK Schlichthorst eng werden. Vor allem Letztgenannter wird aufgrund des Abstandes von neun Punkte, zwei mehr absolvierten Spielen und einem katastrophalen Torverhältnis bereits in den Planungen für die Kreisklasse stecken. Beim BSC stieg die Hoffnung durch den 1:0-Auswärtserfolg im letzten Spiel des Jahres. In den ersten Wochen der zweiten Saisonhälfte werden die beiden Heimspiele gegen Hunteburg und Wallenhorst II womöglich eine Vorentscheidung bringen.