Der SC Achmer hat neue Ziele für die nahe Zukunft ausgegeben; und für SCA-Trainer Mark Barrenpohl ist die Frage, „ob eine vierte Saison noch Sinn macht“, inzwischen klar beantwortet.

Den letzten Schub gab das erfolgreiche Abschneiden beim OS-Hallenmasters und die alljährliche Fußballerehrung im Osnabrücker „Alando“: Die Barrenpohl-Elf wurde mit großem Vorsprung vor dem SC Epe/Malgarten zum „Newcomer des Jahres“ gewählt; SCA-Kapitän Paul Lamprecht nahm die Auszeichnung unter dem lautstarken Beifall der zahlreichen Anhänger entgegen.

Zusätzliche Motivation

In der Tat hat sich am Richteweg in den vergangenen Jahren sportlich einiges getan. Der Abstieg setzte offenbar neue Kräfte frei, sodass der SC Achmer in der Kreisliga nun vorne mitmischt. Zum richtigen Zeitpunkt haben Funktionäre da die Bildung eines Großkreises Osnabrück ins Gespräch gebracht – mit nur noch zwei Kreisligen Nord und Süd, wobei die Osnabrücker Stadtvereine je zur Hälfte zugeteilt werden.

„Zusätzliche Motivation ist deshalb für mich, die erste Mannschaft so gut weiterzuentwickeln, dass wir uns für die eventuell kommende Kreisliga Nord qualifizieren“, kündigte der 42-jährige Barrenpohl an, der sich in Achmer sehr wohlfühlt und mit Co-Trainer Christoph Richter sowie Betreuer Stefan Stenvers die „idealen Partner“ an seiner Seite hat.

Auch wenn die Modalitäten der Verschmelzung noch lange nicht beschlossen sind, da die Stadtvereine bisher verständlicherweise wenig Begeisterung zeigen, lenkt Mark Barrenpohl in Achmer bereits die Aufmerksamkeit auf mögliche Anforderungen. Eine vorgeschlagene Bedingung erfüllte der SCA mit seinem aktuellen Leistungsprofil schon jetzt: Die Vereine sollen nämlich bis Tabellenplatz sechs automatisch qualifiziert sein.