Der Nachwuchs von Quitt Ankum ist sportlich gut gerüstet. Das zeigten die Ergebnisse des internen Hallenturniers.

Ankum Insgesamt hatten sich acht Mannschaften in der Ballsporthalle am Kattenboll eingefunden. In zwei Vierer-Gruppen spielten die Teams zunächst eine Vorrunde aus. In der Gruppe A konnte sich die 2. Herrenmannschaft vor der 1. Herrenmannschaft durchsetzen. Komplettiert wurde die Gruppe A durch die A-2-Jugend und die Alte Herren Ü 50.

Das Ankum-Mixed-Team konnte unterdessen neben der A-1-Jugend in der Gruppe B überzeugen. Für die Alte Herren Ü 30 und die 3. Herrenmannschaft blieben nur die Plätze drei und vier.

Im ersten Halbfinale setzte sich dann die A-1-Jugend knapp gegen die 2. Herren durch. Das zweite Halbfinale war ebenfalls spannend. Hier musste sich das Ankum- Mixed-Team nach fairem Kampf der 1. Herren geschlagen geben. Somit stand das Finale fest. Bevor dies angepfiffen wurde, mussten noch einmal die unterlegenen Teams im Penaltyschießen um die Platzierungen drei bis acht ran.

Das mit Spannung erwartete Finale hielt, was es versprach. Nach mehrmaligem Führungswechsel und zahlreichen Torchancen nutzte die A-1-Jugend 20 Sekunden vor Abpfiff eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der1. Herren und glich zum 3:3 aus. Im anschließenden Penaltyschießen behielten die Youngsters die Nerven und konnten den Wanderpokal aus den Händen des Sponsors Hubertus Kuhlmann entgegennehmen.

Zum besten Torwart des Turniers wurde Fabian Knuth (A-2-Jugend) und zum besten Spieler des Turniers Heiner Kuhlmann (Ü 50) gewählt.

Ein besonderer Dank galt den Schiedsrichtern, den zahlreichen Helfern und den Organisatoren aus der Alten Herren Ü 30/40. Wie es sich für ein vereinsinternes Turnier gehört, nahm nach Abpfiff des Turniers der gemütliche Teil des Tages noch einmal Fahrt auf. Und so wurde die Halle am Kattenboll erst nach Mitternacht abgeschlossen. pm