Während in der Stadt- und Nord-Staffel die Entscheidungen weitestgehend vorhersehbar sind, kann sich die Kreisliga Süd um mangelnde Spannung nicht beschweren. Sowohl im Auf- als auch im Abstiegskampf dürfte es in der zweiten Saisonhälfte ein Hauen und Stechen geben.

Zwei Punkte auf den Tabellen-Zweiten, vier Zähler auf den Drittplatzierten – Viktoria Gesmold steht nach 18 Partien und einer bärenstarken Serie an der Spitze der Tabelle. In den letzten 13 Spielen kassierte die Elf von Trainer Benjamin Hettwer nur eine Niederlage. Diese Pleite hatte es aber in sich: Mit 2:7 unterlag der Tabellenführer dem Verfolger vom Hagener SV.

Ärgster Konkurrent auf die Meisterschaft sind jedoch die Sportfreude Oesede. Nach einem fulminanten Auftakt mit neun Siegen und einem Remis aus den ersten zehn Saisonpartien, brach die Elf von Trainer Burhan Alarslan ein und kassierte vier Niederlage am Stück. „Das war ein Knackpunkt bei uns, der nicht zur bisherigen Saison passt“, erklärt der Cheftrainer. Vor allem das verletzungs- und urlaubsbedingte Fehlen zahlreicher Leistungsträger sei Grund für den Negativlauf. „Nach der ersten Niederlage in Riemsloh gab es bei uns einen Bruch im Spiel. Wir haben dann individuelle Fehler gemacht, die uns das Genick gebrochen haben. Da kamen wir nicht aus diesem Loch heraus“, äußert Alarslan.

Die Sportfreunde haben jedoch wieder zurück in die Spur gefunden. Mit zehn Punkten aus den letzten vier Partien des Jahres rückte Oesede wieder an den Spitzenreiter heran. „Es sind nur zwei Punkte Rückstand. Wir müssen nur unsere Leistung von Woche zu Woche bestätigen und jeden Gegner ernst nehmen, ob dieser Letzter oder Erster ist“, meint Alarslan. Seine Elf habe die Klasse, um oben mitzuspielen.

Eine frühe Entscheidung im Meisterschaftsrennen erwartet der Coach jedoch nicht. „Die Spitzengruppe ist eng zusammen. Es kämpfen aktuell drei Mannschaften um den Titel. Das wird auch die ersten sieben, acht Spiele so bleiben. Danach wird es entschieden, wer sich vorne absetzen kann“, vermutet Alarslan, der in der Vorbereitung vor allem ein Augenmerk auf die individuellen Fehler seiner Spieler aus der Vergangenheit legt.

Auch im Tabellenkeller geht es eng zu. Glane, Wellingholzhausen, Holzhausen II und Niedermark trennen gerade einmal vier Punkte. Wobei die beiden letzteren Teams noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben. Schlusslicht ist die Spielvereinigung Gaste Hasbergen, die nach einem radikalen Umbruch den Kader stark verjüngt hat. In der Winterpause hat man sich jedoch etwas überraschend von Cheftrainer Ralf Lehmann getrennt. Seinen Posten übernehmen Co-Trainer Krenar Vokshi und der vorherige Trainer der zweiten Mannschaft Marcel Schulte. „Der 14. Platz ist noch in Sichtweite und wir werden alles versuchen, um auf mindestens dem Platz am Ende der Saison zu stehen“, zeigt sich Verteidiger Jan Oelgeschläger im Interview mit FuPa.net kämpferisch.