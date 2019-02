Der TV Neuenkirchen und Raed Yusuf, Trainer der ersten Männermannschaft in der Fußball-Kreisliga, haben den Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig bis Sommer 2020 verlängert. Das teilt der Verein mit.

„Wir sind mit der sportlichen Situation in der Kreisliga sehr zufrieden. Und auch im Kreispokal haben wir zum ersten Mal in der Geschichte unserer Abteilung das Viertelfinale erreicht. Es ist unübersehbar, dass Raed das Team in den vergangenen anderthalb Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat“, beschreibt TVN-Fußballob- mann Marcus Schiermeier die Gründe für die Verlängerung aus Vereinssicht.

Im Sommer 2017 hatte der 32-jährige Yusuf das Traineramt von Jens Bergander übernommen. In der vergangenen Saison konnte unter seiner sportlichen Leitung der TVN vorzeitig den Klassenerhalt sichern. In der aktuellen Saison hat sich die neu formierte Mannschaft weiter deutlich stabilisiert und überwintert auf einem starken sechsten Tabellenplatz in der Kreisliga Süd.

„Ich fühle mich in Neuenkirchen sehr wohl und habe deshalb Angebote von anderen Vereinen ausgeschlagen, die in den vergangenen Wochen an mich herangetreten waren. Als Trainer hast du hier in Neuenkirchen top Bedingungen. Das Vereinsumfeld ist klasse, auch hinter den Kulissen ist der TVN professionell aufgestellt“, erklärt Yusuf seine persönlichen Gründe für die Vertragsverlängerung.

Sportlich möchte der Übungsleiter mit seinem Team die aktuell komfortable Tabellenposition so lange wie möglich verteidigen: „Vielleicht gelingt uns ja zudem im Viertelfinale gegen den SC Rieste ein kleines Kreispokal-Wunder,“ fiebert Yusuf dem im April stattfinden Pokal-Höhepunkt entgegen.