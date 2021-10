Was danach kommt, ist das dunkelste Kapitel in der Geschichte von Erna de Vries. Dass sie den unbegreiflichen Schrecken überlebt hat und ihn heute in Worte fassen kann, verdankt sie einer Hoffnung, die sie nie verlassen hat. Selbst an einem so hoffnungslosen und unmenschlichen Ort wie Auschwitz verliert die junge Frau nie den Glauben an das Gute im Menschen – auch, weil ihr immer wieder Menschen begegnen, die diesen Glauben nähren. Nachbarn, die den Korns nach der Reichspogromnacht etwas Warmes zu essen bringen. Fremde, die sich ihrer annehmen, trotz des Judensterns auf ihrer Brust. Mitgefangene im Konzentrationslager, die ihre karge Portion Brot mit ihr teilen. „Brot war Leben in Auschwitz“, sagt Erna de Vries. „Wenn ich ganz unten war im Lager, wenn ich nicht mehr konnte, dann habe ich an die Leute gedacht, die mir immer wieder geholfen haben.“

Noch heute kann es Erna de Vries nicht ertragen, wenn Leute Brot einfach wegschmeißen. „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht ans Lager denke“, sagt sie. Kommt sie an Birken vorbei, muss sie an Birkenau denken. Enge Räume machen der Jüdin Angst. Und wenn Babys und Kinder weinen, bricht ihr die Erinnerung noch immer beinahe das Herz. „Es gab so viele Kinder in Ausschwitz.“