Papenburg. Tausende gelbe Säcke sind in den vergangenen Wochen im Emsland liegengeblieben. Inwiefern hat Remondis diese Versäumnisse in Kauf genommen und wie vorhersehbar waren die Schwierigkeiten? Ein Brancheninsider wirft dem neuen Entsorger vor, derartige Probleme einzukalkulieren, kommen sie doch immer wieder vor. Er kritisiert den Branchenriesen auch in anderen Punkten. Remondis widerspricht.

Klaus Henning Glitza ist ausgebildeter Journalist und hat unter anderem für eine Tageszeitung gearbeitet. Seit einiger Zeit gibt er das Fachmagazin "EM – Das Entsorgungsmagazin" heraus und hat dadurch einen tiefen Einblick in die Branche. Glitza sagt: "Die Probleme sind nach meinen Erfahrungen kein Einzelfall. Ähnlich gravierende Probleme gibt es aktuell im Landkreis Hameln-Pyrmont. Vor gut drei Jahren klappte es mit der Gelbe-Sack-Abfuhr in der Region Hannover hinten und vorne nicht – und das über viele Wochen. Anfang vergangenen Jahres kam es auch im Landkreis Saarlouis zu gravierenden Unregelmäßigkeiten." Berichte in den jeweiligen Lokalzeitungen über Probleme bei gelben Säcken nach Übernahmen der Abholung durch Remondis gibt es auch aus den Landkreisen Offenbach und Gießen sowie der Stadt Münster. In Hamelm-Pyrmont habe ein Ratsherr, der gleichzeitig Rechtsanwalt ist, gar eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen Remondis erstattet. Der Vorwurf lautet Verstoß gegen Abfallvorschriften, Sondernutzung von öffentlichen Flächen und Umweltstraftat.

Remondissprecher Michael Schneider bestreitet diese Angaben nicht, sieht aber vielfach sein Unternehmen nicht als den Schuldigen für die Probleme. "Die Region Hannover ist das größte zusammenhängende Entsorgungsgebiet in Deutschland. Gleichzeitig hat dort das kommunale Entsorgungsunternehmen alles daran gesetzt, uns das Leben schwer zu machen, indem uns beispielsweise Tourenpläne nicht oder unvollständig übergeben wurden. Kein anderer neuer Entsorger wäre ohne Probleme in diesen Auftrag gestartet." Nach etwa sechs Wochen hätte sich eine "Tourenroutine" eingestellt, und seitdem gebe es in der Region Hannover "keine Beschwerden mehr". Das gelte auch für die vier anderen genannten Beispiele. Schneider betont: "Remondis entsorgt derzeit in 123 Abholgebieten. In den allermeisten läuft es ruhig und normal." Anfangsschwierigkeiten bei Neuaufträgen seien bei allen Entsorgern "normal". Zum laufenden Verfahren in Hameln-Pyrmont wollte der Sprecher nichts sagen.

Zu knapp kalkuliert?



Nach Ansicht von Experte Glitza sind die Probleme bei Remondis, wenn es sie in Gebieten denn gibt, hausgemacht. "Tourenpläne sind oft mit spitzest möglichem Stift gerechnet, wie mir Remondis-Mitarbeiter berichtet haben. Es gibt häufig bei Ausfällen von Personal oder Fahrzeugen oder schwierigen Wetterbedingungen keine Reserven. Ein Plan B würde schließlich Geld kosten, statt Geld zu bringen." Auch dieser Aussage widerspricht Firmensprecher Schneider nicht, sagt aber: "Wir würden oft sehr gerne in Entsorgungsgebieten mehr Personal einstellen, finden es aber nicht. Insbesondere Lkw-Fahrer sind kaum zu bekommen." Dabei zahle Remondis deutlich über dem Tariflohn, bilde sehr viel aus, bewerbe freie Stellen intensiv, oft aber ohne Erfolg. Ein Rückgriff auf Zeitarbeitsfirmen sei daher oft "gar nicht anders möglich".

Kritik an Marktmacht von Remondis

Eine immer wieder geäußerte Kritik von Konkurrenten ist die Marktmacht, die Remondis durch zahlreiche Zukäufe in den vergangenen Jahren erreicht hat. Auf Anfrage heißt es zum Beispiel von Patrick Hasenkamp, Chef der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster und Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU): "Wegen der zahlreichen Käufe kleinerer und mittelgroßen Entsorgungsbetrieben durch Remondis in den vergangenen Jahren gibt es in einigen Regionen keinen funktionierenden Wettbewerb mehr. Zum Teil werden kleine und mittelständische Entsorger systematisch durch große Entsorgungskonzerne aufgekauft. Dort findet sich oft am Ende nur ein Bewerber auf eine Ausschreibung – der dann natürlich die Bedingungen diktieren kann. Das beobachten wir mit Sorge." Dieser Entwicklung müsse "unbedingt entgegengewirkt werden.“

Ein Sprecher des Bundeskartellamtes bestätigte, dass Aussagen des Präsidenten der Behörde zur Entsorgungsbranche weiter Bestand haben. Andreas Mundt hatte gesagt, es gebe Anhaltspunkte, dass der Wettbewerb in einigen Entsorgungsmärkten eingeschränkt sei. Deshalb sei eine "Sektoruntersuchung" eingeleitet worden. Dabei werden die Strukturen und Wettbewerbsbedingungen in bestimmten Wirtschaftszweigen untersucht und analysiert.

Remondissprecher Schneider erwidert, dass die kommunalen Entsorgungsbetriebe die eigentlichen "Monopolisten" seien, denn deren Marktanteil sei zwischen 2006 und 2018 von 28,7 auf 48,5 Prozent gestiegen. Sein Unternehmen habe nach eigenen Berechnungen de facto nur einen Marktanteil von 15,1 Prozent, rein auf den privaten Sektor bezogen von 29,3 Prozent. Der Überprüfung des Marktes durch das Bundeskartellamt sehe das Unternehmen daher "gelassen entgegen", man begrüße sie sogar.



Das sieht auch VKU-Vize Hasenkamp so, der sagt: "Wir begrüßen die Initiative des Bundeskartellamtes, denn sie kann zu mehr Transparenz für alle Beteiligten führen. Außerdem können die Ergebnisse das Bundeskartellamt in die Lage versetzen, weitere Fusionen und Übernahmen kritischer zu überprüfen und gegebenenfalls zu untersagen. Wir benötigen dringend ein umfassendes Bild, wie es um den Wettbewerb in der Entsorgungswirtschaft bestellt ist." Er fordert, das Kartellamt möge die Untersuchung "zügig vorantreiben". Hasenkamp erhofft sich für die kommunalen Auftraggeber Hinweise, wie sie sich vor "oligopolistischen Preisdiktaten besser schützen können".

Kritik an spärlichen Informationen

Ein weiterer Punkt, den Branchenexperte Glitza kritisiert, ist die Informationspolitik des Unternehmens. "Mit Pressemeldungen hat die Presseabteilung weniger am Hut. Gerade einmal fünf solcher Meldungen wurden 2018 herausgegeben – nicht viel für einen Weltkonzern mit 32.000 Mitarbeitern und mehr als 500 Niederlassungen und Anteilen in 33 Ländern." Sprecher Schneider erwidert: "Wir sind ein Familienunternehmen und nicht berichtspflichtig. Wir möchten auch die Redaktionen nicht zuschütten mit Meldungen." Medienanfragen würden zeitnah beantwortet. Informationen an Bürger würden indes über die kostenfreien Service-Rufnummer 0800/122 32 55 weitergegeben und nicht über Pressemitteilungen. Dazu die Kommunen einzubinden, sei für Remondis keine Generaloption. "Das hat sich aus unseren Erfahrungen nicht bewährt, weil die oft mit eigenen Dingen genug zu tun haben", sagt Schneider.

Lage im Emsland laut Remondis entspannt



Zu den aktuellen Problemen im Emsland sagte Schneider, die Lage habe sich "deutlich entspannt", die Zahl der Anrufe bei der Hotline gehe "spürbar zurück". Inzwischen sind 14 Großfahrzeuge für die reguläre Säcke-Abfuhr und zwei für die Nachentsorgung unterwegs. Geplant waren acht. Auch die Tourensoftware wurde noch einmal überarbeitet. Wann die bestellten acht Spezialfahrzeuge, die über spezielle Pressen verfügen und dadurch ein Drittel mehr Kapazität haben, geliefert werden, sei immer noch nicht bekannt. Zur Aussage von Landrat Reinhard Winter, Remondis habe die Säcke „an die falschen Standorte gebracht“, sagte Schneider: "Diese Behauptung entspricht nicht den Tatsachen. Wir haben die Lieferung der Säcke ordnungsgemäß an alle in der Systembeschreibung genannten Ausgabestellen durchgeführt."