Lingen. Ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Nacht zu Freitag in Lingen gesprengt worden. Es kam zu Sachschäden, Verletzte gab es nicht.

Rund um den Bombenfundort am Alten Hafen war in einem Radius von 1000 Metern evakuiert worden. 8800 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Im Evakuierungsgebiet lagen auch drei Pflegeheime und das Rathaus. Anwohner, die ihre Wohnungen nicht rechtzeitig verließen, verzögerten die Arbeiten von Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst bis in die Nacht. Für die von der Räumung betroffenen Bürger waren zwei Evakuierungszentren eingerichtet worden.



Laut Polizei wurden die Justizvollzugsanstalt (JVA) und das Bonifatius-Hospital von der Räumung ausgeschlossen, da sie sich auch am äußersten Rand der Evakuierungszone befanden.

Die Entschärfung der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestaltete sich komplizierter als angenommen. Sie wäre entgegen der ersten Annahme „nicht ohne größeres Risiko" möglich, teilte die Polizei Emsland via Twitter am Donnerstagabend mit. Sie berief sich dabei auf die Spezialisten der Kampfmittelbeseitigung. Auch ein Abtransport wäre zu gefährlich. Die Bombe musste demnach kontrolliert gesprengt werden.

Die Explosion des Fünf-Zentner-Blindgängers war bis über die Stadtgrenze zu hören. Kurz nach Mitternacht konnten die Menschen zurück in ihre Häuser.