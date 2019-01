Lingen. Bei Erdarbeiten für das Wohnbauprojekt "White City" am Alten Hafen in Lingen ist ein Bombenblindgänger gefunden worden. Wie die Stadt Lingen mitteilt, wird die Bombe noch am heutigen Donnerstag entschärft. Dazu muss das Gebiet weiträumig evakuiert werden. 8800 Menschen müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

In der vergangenen Woche ist der Baugrund am Alten Hafen überprüft worden. Es war eine der vorbereitenden Maßnahmen, um dort die "Bögenvillen I-IV" sowie die Häuser "Captains Corner I-V" entstehen zu lassen. (Weiterlesen: Kampfmittelräumdienst überprüft Baugrund am Alten Hafen in Lingen)

Bei diesen ist nach Angaben der Stadt Lingen nun ein "eisenhaltiger Körper" gefunden worden. Seit Donnerstagnachmittag steht fest: Es ist ein Bombenblindgänger.

Radius von 1000 Metern evakuiert

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen hat die Fünf-Zentner-Bombe eingehend untersucht. Die Entschärfung der Bombe soll noch am heutigen Donnerstag erfolgen. Rund um den Bombenfund am Alten Hafen wird in einem Radius von 1000 Metern evakuiert. Der Bereich um den Fundort ist weitläufig abgesperrt, teilt die Stadt Lingen mit.





Bis spätestens 18 Uhr Häuser verlassen



Das Technische Hilfswerk, die hiesigen Feuerwehren, Deutsche Rote Kreuz, Johanniter unterstützen bei der Evakuierung. Anwohner werden gebeten, ihre Häuser bis spätestens 18 Uhr zu verlassen. Autofahrer sollten das Areal weiträumig umfahren. Betroffen sind auch das Simeon Haus (Julius-Landzettel-Straße 7), das Stephanus-Haus (Thüringer Straße 4) und das Mutter Teresa Haus (Am Wall Süd 30). Dort, im Mutter Teresa Haus wird derzeit die Evakuierung vorbereitet. 52 pflegebedürftige Menschen leben in der Einrichtung, sagt Heimleiterin Annegret Wallmann. Ihrer Aussage nach wird mit einem Krisenstab zusammen derzeit ebenfalls ein Evakuierungsplan erarbeitet.

Zwei Evakuierungszentren

Für die betroffenen Bürger sind Evakuierungszentren in den Berufsbildenden Schulen Technik und Gestaltung (Beckstraße 23) und in der Friedensschule (Kiesbergstraße 80) eingerichtet, in denen diese sich in dieser Zeit aufhalten können. Ein Bürgertelefon ist eingerichtet: Tel. (0591) 9144 795.

Das Evakuierungsgebiet:

Auch das Lingener Rathaus liegt innerhalb der Evakuierungszone. Die Beschäftigten müssen bis 18 Uhr ihre Arbeitsplätz verlassen. Die Stadtverwaltung hat einen Krisenstab außerhalb des Rathauses eingerichtet. Leiter ist Oberbürgermeister Dieter Krone. Ebenfalls dabei sind Erster Stadtrat Stefan Altmeppen, Katrin Möllenkamp, Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice, Recht und Ordnung sowie Einsatzkräfte der Rettungsdienste.

Laut aktueller Information der Polizei werden die Justizvollzugsanstalt (JVA) und das Bonifatius-Hospital unter Berücksichtigung der Sicherheit von der Räumung ausgeschlossen, da sie sich auch am äußersten Rand der Evakuierungszone befinden. Dies haben die Verantwortlichen in Absprache mit den Spezialisten so entschieden.