Papenburg. 115 Absolventen hat das Gymnasium Papenburg mit der Vergabe der Abiturzeugnisse in diesem Jahr verabschiedet. Die feierlichen Zeugnisübergabe in der Aula des Gymnasiums bot Raum für besondere Ehrungen und spezielle Dankesreden.

123 Schüler waren zum Abitur am Gymnasium Papenburg angetreten – 115 von ihnen können sich über die Allgemeine Hochschulreife freuen. Die Abschlussnoten innerhalb des Jahrgangs reichen von einer 1,0 bis zu einer 3,7.

„Ich habe den Abiturjahrgang 2019 als einen Jahrgang kennengelernt, auf den man sich verlassen kann“, lobte Schulleiter Theo Hockmann die Absolventen in seiner Festansprache. „Und sie können später einmal von sich behaupten: Ja, wir waren es, der letzte G8-Jahrgang“, nahm er Bezug auf die vollzogene Wiedereinführung des Abiturs nach neun Jahren am Gymnasium (G9).

„Ich schaue in sehr viele zufriedene und erleichterte Gesichter“, sagte Hockmann. „Sie haben sich beste Voraussetzungen geschaffen. Das ist aber erst der Anfang. Denn die Geschichte vom lebenslangen Lernen, die stimmt“, sprach er zu den Abiturienten.

Zwei von ihnen, Tristan Brand und Eike Freiwald, bedankten sich im Rahmen einer Abschiedsrede beim Lehrpersonal und der Schulleitung. Es habe immer leichte Turbulenzen gegeben, „aber Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, haben uns dahin gebracht, wo wir heute stehen“, meinte Freiwald. „Und auch wenn der Weg nicht immer leicht war, können wir sagen: Wir haben's geschafft“, betonten Brune.

Einen speziellen Dank richteten die beiden Absolventen im Namen aller Abiturienten an Achim Langendörfer, Koordinator des Abiturjahrgangs. Nicht fehlen durfte in der kurzweiligen Rede von Brune und Freiwald natürlich das Dankeschön an alle Eltern. Diese hätten in puncto Motivation die Schüler stets bei der Stange gehalten.





Die Abschlusschüler Die Abiturienten des Gymnasiums Papenburg Robin Abels, Papenburg; Rieke Ahlers, Dörpen; Marc Christopher Albers, Kluse; Wilko Albers, Surwold; Sebastian Arlt, Papenburg; Pia Assies, Dörpen; Jannes Berner, Papenburg; Mats Marius Bertelmann, Papenburg; Sophie Bohmann, Rhede; Lene Borgmann, Esterwegen; Hendrik Brand, Rhede; Tristan Brune, Papenburg; Lisa Burlager, Esterwegen; Maximilian Leon Andreas Buschmann, Papenburg; Jonas Dammann, Papenburg; Jasmin de Vries, Westoverledingen; Ina Marie Deters, Esterwegen; Artem Dippel, Aschendorf; Michelle Donkiewicz, Papenburg; Justin Dübbelde, Papenburg; Jens Engeln, Papenburg; Noélle Sophie Feldt, Papenburg; Yannick Fiß, Dersum; Maik Freericks, Dörpen; Eike Christian Freiwald, Westoverledingen; Madita Gäken, Esterwegen; Erik Geesmann, Papenburg; Jannes Germer, Walchum; Julia Goldenstein, Westoverledingen; Lisa Grefer, Wippingen; Marvin Griepenburg, Westoverledingen; Philip Grote, Surwold; Luca Sophia Hagewiesche, Bockhorst; Alexandra Hamburg, Papenburg; Anna Maria Hardt, Papenburg; Anne Haskamp, Heede; Hauke Hecht, Wippingen; Philipp Helm, Papenburg; Ingrid Gabriele Hensen, Papenburg; Lennart Hillmer, Westoverledingen; Lara Hockmann, Papenburg; Benedikt Michael Höhn, Westoverledingen; Daniella Hübner, Surwold; Levin Husmann, Dörpen; Christian Konrad Wolfgang Huth, Aschendorf; Jennifer Jahn, Dörpen; Nils Janssen, Dörpen; Henk Joost, Weener; Beyza Kalafat, Esterwegen; Ceyda Kalafat, Esterwegen; Marina Kassens, Esterwegen; Henry Klahsen, Surwold; Simon Koop, Papenburg; Björn Ole Korte, Papenburg; Gerrit Kruska, Papenburg; Lara Marie Kubert, Papenburg; Marec Kuiper, Bunde; Christian Langen, Neubörger; Niclas Langen, Papenburg; Leon Leggedör, Westoverledingen; Jenny Leipe, Papenburg; Celina Lindemann, Esterwegen; Tom Lotz, Papenburg; Jannes Lücht, Papenburg; Jaqueline Ludwigs, Westoverledingen; Dominik Mählmann, Papenburg; Malte Marsmann, Rhede; Ina Martini, Stapelmoorerheide; Peter Mücke, Dörpen; Paul Nee, Aschendorf; Felix Nintemann, Rhede; Anna Nordbrock, Esterwegen; Keno Ortmann, Westoverledingen; Axel Ostendorf, Westoverledingen; Martin Osteresch, Aschendorf; Madita Panjer, Dörpen; Christoph Friedrich Pasternack, Papenburg: Rainer Pedde, Dörpen; John Hong Phuc Pham, Papenburg; Kornelia Podgorska, Westoverledingen; Charlotte Pohl, Papenburg; Julian Reger, Papenburg; Paulina Reisige, Dörpen; Thomas Ruhe, Surwold; Phillip Santen, Papenburg; Leon Sarrazin, Papenburg; Sabine Felicitas Schade, Heede; Malte Lukas Schendzielorz, Papenburg; Andre Schneider, Surwold; Til Schneider, Papenburg; Marco Schonebeck, Rhede; Annika Schumacher, Papenburg; Franziska Schumacher, Papenburg; Paula Schütte, Papenburg; Jan Schwarte, Dersum; Denis Sinner, Papenburg; Angelique Stelle, Surwold; Sandra Strack, Westoverledingen; Lena Sophie Strehlke, Aschendorf; Andreas Cedric Teichmann, Dörpen; Josef Lennart Thomann, Surwold; Lukas Thomes, Neubörger; Niklas Treede, Aschendorf; Henning Ubbenjans, Surwold; Jessica van Santen, Papenburg; Thorben Vesper, Papenburg; Yannic Eleasar Wächter, Westoverledingen; Kristin Walker, Surwold; Lars Walker, Surwold; Selina Watke, Papenburg; Anja Weiss, Papenburg; Daniel Weiß, Westoverledingen; Sophia Wessels, Wippingen; Simon Witte, Dörpen; Linda Zorn, Dörpen.