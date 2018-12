Berlin. Mit einem Brief wendet sich Linken-Politiker Gregor Gysi an die "Bravo" und bittet darum, ein Poster von Lars Eidinger zu veröffentlichen. Jetzt lässt die Jugendzeitschrift ihre Leser darüber abstimmen.

Wenn Gregor Gysi etwas verspricht, dann will er es auch einhalten. Am 2. Dezember moderierte der Linken-Politiker im Berliner Kabarett-Theater "Distel" ein Gespräch mit dem Schauspieler Lars Eidinger. Dabei habe dieser den Wunsch geäußert, einmal auf einem Poster der Jugendzeitschrift "Bravo" abgebildet zu sein – und Gysi ihm wiederum seine Unterstützung zusagt.

Gregor Gysi bittet die Bravo-Chefin um Hilfe

Also schrieb der Politiker am 5. Dezember einen Brief an "Bravo"-Chefin Yvonne Huckenholz: "Leichtfertig sagte ich ihm Hilfe zu", so der Politiker in dem Schreiben, "wobei mir nichts anderes einfällt, als dieses Schreiben an Sie. Er meinte dann zwar relativierend, dass sich vielleicht die Begeisterung beim jungen Bravo Publikum mit ihm auf dem Poster in Grenzen hielte. Ich erwiderte, dann müsse das Publikum einfach einmal durch."

Den Brief hat die "Bravo" auf ihrem Twitter-Account veröffentlicht:

In der Antwort an Gregor Gysi, die Eidinger auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat, schreibt Yvonne Huckenholz: "Sicher ist uns Lars Eidinger ein Begriff – Sie ahnen es aber bereits selbst: Stars wie Lisa und Lena oder die Bangtan Boys liegen bei unserer jugendlichen Zielgruppe aktuell etwas weiter vorn, wenn es um die beliebtesten Künstler auf unseren Postern geht."

Dennoch startete die Jugendzeitschrift daraufhin eine Umfrage, in der die Leser gefragt werden, ob sie sich auch ein Poster von Eidinger wünschen: "Gregor Gysi fightet für ein Poster von Schauspieler Lars Eidinger. Was meint ihr? Machen?"

Wünscht du dir auch ein Poster von Lars Eidinger? — BRAVO (@bravomagazin) 19. Dezember 2018

Am Donnerstagnachmittag wurde knapp 5000 Mal abgestimmt, 87 Prozent der Leser stimmten mit "Ja". Gregor Gysi könnte mit seinem Versprechen also tatsächlich Erfolg haben.