Hinter einem Regal mit Lego-Artikeln in einem Spielwarengeschäft in Lippstadt sieht man eine bereits wieder zugemauerte Wand.

Guido Kirchner/dpa

Lippstadt. Spielwaren könnten im Weihnachtsgeschäft knapp werden. In Lippstadt sicherten sich Diebe bei einem kuriosen Coup den Inhalt von etwa hundert Lego-Kartons.

Einbrecher haben am Wochenende massenhaft Legosteine durch ein Loch in der Mauer eines Spielwarengeschäfts in Lippstadt in Nordrhein-Westfalen gestohlen. Durch die in die Wand gebrochene Öffnung von knapp einem Meter Durchmesser seien sie i