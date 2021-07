„Diffuses Infektionsgeschehen“ in Osnabrück

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Osnabrück. Nach einem starken Anstieg der Corona-Infektionen in der Stadt Osnabrück geht die Verwaltung von einem diffusen Infektionsgeschehen aus.

Ein Teil der Neuinfektionen hänge zwar mit einem infizierten Mann zusammen, der am 17. Juli eine Diskothek in Osnabrück besucht hatte, sagte die Sprecherin der Stadt, Silke Brickwedde, am Mittwoch. Überwiegend gehe der Anstieg der Infektio